16:06, 11 сентября 2025

Потерявшая из-за аферистов две квартиры мать участника СВО нашла выход из ситуации

В Москве мать участника СВО продала 2 квартиры и взяла 3 кредита из-за аферистов
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве мать участника спецоперации (СВО) продала две квартиры и взяла три кредита из-за аферистов. Об этом «Ленте. ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Квартиры находились на улице Профсоюзная. После продажи женщина передала деньги мошенникам. Поняв, что она сделала, пострадавшая обратилась к прокурору Москвы Максиму Жуку.

По его поручению в суд были направлены иски о признании договоров купли-продажи недвижимости, а также кредитных договоров недействительными. Результаты рассмотрения исковых заявлений на контроле ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала жителя Калининградской области, который помогал мошенникам совершать более 8000 звонков в день.

    Все новости