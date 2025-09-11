Россиянин организовывал почти 10 тысяч мошеннических звонков в день

В Петербурге полиция раскрыла пособника аферистов, звонивших 8000 раз в день

В Санкт-Петербурге полиция задержала жителя Калининградской области, который помогал мошенникам совершать более восьми тысяч звонков в день. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ. Он арестован. По словам Волк, он может быть причастен к совершению еще сотни мошенничеств по всей стране.

Правоохранители выяснили, что в начале 2025 года задержанный нашел подработку, согласно которой он должен был следить за исправностью работы специального оборудования для обеспечения IP-телефонии. В неделю ему пообещали платить до 800 долларов в криптовалюте.

Мужчина получил от «работодателя» сотни сим-карт, ноутбук и GSM-шлюзы. Далее он снял помещение и разместил в нем оборудование. Места жительства обвиняемый менял каждую неделю, а новые партии сим-карт получал через закладки в камерах хранения.

По версии следствия, каждый день через сим-карты в технических устройствах проходило более 8000 звонков. Аферисты меняли телефонный номер звонившего из-за границы на российский.

Ранее в Омске суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима 24-летнего местного жителя, который вместе с двумя знакомыми заработал десятки миллионов рублей на вымышленных концертах и спектаклях.