Россияне заработали десятки миллионов рублей на вымышленных концертах и спектаклях

В Омске суд приговорил мужчину за хищение 45 млн при помощи «Пушкинской карты»

В Омске суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима 24-летнего местного жителя, который вместе с двумя знакомыми заработал десятки миллионов рублей на вымышленных концертах и спектаклях. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину обязали в полном объеме возместить причиненный ущерб. Он признан виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в период с декабря 2021 года по май 2023 года осужденный и его сообщники зарегистрировались от имени пяти предпринимателей на одном из сайтов в качестве организаторов культурных мероприятий. Далее они стали через социальную сеть распространять среди молодежи билеты на концерты, спектакли и экскурсию, которые проводить не собирались.

Оплата осуществлялась через «Пушкинские карты». Таким образом злоумышленники похитили более 45,2 миллиона рублей.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники обманывают подростков, предлагая им инструкции по выводу средств с «Пушкинской карты».