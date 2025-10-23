Российские войска начали полномасштабные операции на славянском направлении

«ВХ»: ВС России начали полномасштабные операции на славянском направлении

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации начали проводить полномасштабные операции по дезорганизации тыловой логистики украинских войск на славянском направлении. Об этом сообщает «Военная хроника» («ВХ»).

«Основной акцент — уничтожение мостов и переправ, связывающих Лиман и Славянск. Отмечается рост точечных ударов по маршрутам переброски, в том числе по временным инженерным переходам», — указано в сообщении.

Указывается, что подобные удары наносились также в Бахмуте, Авдеевке и в боях за Часов Яр, а применяются для ударов как «Ланцеты», так и FPV-дроны.

Ранее российские войска в ходе ночной атаки в Изюме Харьковской области ударили по ключевым линиям энергоснабжения Вооруженных сил Украины в Донбассе.