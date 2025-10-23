Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:35, 23 октября 2025Бывший СССР

Российские войска начали полномасштабные операции на славянском направлении

«ВХ»: ВС России начали полномасштабные операции на славянском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации начали проводить полномасштабные операции по дезорганизации тыловой логистики украинских войск на славянском направлении. Об этом сообщает «Военная хроника» («ВХ»).

«Основной акцент — уничтожение мостов и переправ, связывающих Лиман и Славянск. Отмечается рост точечных ударов по маршрутам переброски, в том числе по временным инженерным переходам», — указано в сообщении.

Указывается, что подобные удары наносились также в Бахмуте, Авдеевке и в боях за Часов Яр, а применяются для ударов как «Ланцеты», так и FPV-дроны.

Ранее российские войска в ходе ночной атаки в Изюме Харьковской области ударили по ключевым линиям энергоснабжения Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

    Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

    Россияне начали возвращаться в офисы

    Решение Трампа ввести санкции после отмены встречи с Путиным объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости