Российских подростков арестовали из-за 2 тысяч рублей

СК обвинил в диверсии двух подростков из Улан-Удэ за повреждение базы связи

В Улан-Удэ следователи предъявили обвинение в совершении диверсии двум подросткам, которые за две тысячи рублей повредили базовую станцию сотовой связи в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанные признали вину в содеянном и дали подробные показания. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подросткам грозит до двадцати лет лишения свободы.

По данным следствия, один из них разместил в мессенджере объявление о поиске работы. Неизвестный предложил ему за 11 тысяч рублей поломать базовую станцию сотовой связи. Юноша взял с собой приятеля, и они вместе повредили кабель вышки сотовой связи, используя садовый инструмент. Сняв происходящее на видео, подростки отправили запись заказчику и получили на банковскую карту две тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, собиравшегося поджечь локомотив.