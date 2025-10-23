Стало известно о провале ВСУ в Сумской области

Подразделения ВСУ провалили все атаки на Алексеевку в Сумской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалили все атаки на Алексеевку, после чего были контратакованы российскими войсками. О провале украинской армии в Сумской области сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«На сумском направлении ВСУ активно пытались вклиниться в районе Алексеевки с двух сторон, но наши подразделения провели контратаку и отбили основные попытки», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВСУ также пытались атаковать по направлению Константиновки, но все попытки штурма были отбиты.

