ВС России полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ при контратаке в Сумской области

РИА: Штурмовая группа 225-го полка ВСУ в Сумской области полностью уничтожена

Российские войска в ходе контратаки в Сумской области полностью уничтожили штурмовую группу 225-го полка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Противник попытался провести атаку в направлении Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка. Вражеская штурмовая группа полностью уничтожена», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что поражение украинским военным было нанесено с помощью артиллерии.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, как российские военные накрыли несколько сотен бойцов ВСУ в Камышанах. По его словам, Вооруженные силы России нанесли по украинскому подразделению удар корректируемой авиабомбой.