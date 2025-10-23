Вышедший на свободу в России французский велосипедист дал первое интервью

Французский велосипедист Сехили: Я рад, что суд вынес справедливое решение

Французский велосипедист Софиан Сехили после освобождения из российского СИЗО дал первое интервью, в котором назвал справедливым решение суда по его уголовному делу, передает РИА Новости.

По словам Сехили, он рад и испытывает «большое облегчение после вынесенного вердикта».

Пограничный районный суд Приморского края признал спортсмена виновным в незаконном пересечении государственной границы России, но освободил от уплаты штрафа в размере 50 тысяч рублей, который был зачтен в счет пребывания француза в СИЗО. Он вышел на свободу в зале суда после оглашения решения.

Сехили совершал велотур от Лиссабона до Владивостока, чтобы побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Владивосток должен был стать конечной точкой, так как там завершил свой тур предыдущий рекордсмен.

7 сентября Сехили задержали и отправили в СИЗО.