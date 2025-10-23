Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:38, 23 октября 2025Силовые структуры

Вышедший на свободу в России французский велосипедист дал первое интервью

Французский велосипедист Сехили: Я рад, что суд вынес справедливое решение
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @sofianeshl

Французский велосипедист Софиан Сехили после освобождения из российского СИЗО дал первое интервью, в котором назвал справедливым решение суда по его уголовному делу, передает РИА Новости.

По словам Сехили, он рад и испытывает «большое облегчение после вынесенного вердикта».

Пограничный районный суд Приморского края признал спортсмена виновным в незаконном пересечении государственной границы России, но освободил от уплаты штрафа в размере 50 тысяч рублей, который был зачтен в счет пребывания француза в СИЗО. Он вышел на свободу в зале суда после оглашения решения.

Сехили совершал велотур от Лиссабона до Владивостока, чтобы побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Владивосток должен был стать конечной точкой, так как там завершил свой тур предыдущий рекордсмен.

7 сентября Сехили задержали и отправили в СИЗО.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    Обломки беспилотника попали в автобус с пассажирами в Подмосковье

    Собравшийся выступить в Москве американский рэпер рассказал о психическом расстройстве

    Украина перестала запасать газ

    Россиян предостерегли от уловок мошенников при аренде жилья

    Природные катастрофы достигли рекорда по причинению ущерба

    Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

    Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

    У экс-главы излюбленного туристами российского города изъяли имущество на миллиард

    В регионе России захотели запретить пропаганду абортов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости