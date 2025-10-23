Арестованного французского велосипедиста признали виновным и освободили в зале суда

В Приморье отпустили нарушившего границу французского велосипедиста Сихили

В Приморье суд признал ранее арестованного французского велосипедиста Софиана Сихили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему 50 тысяч рублей штрафа. Об этом со ссылкой на адвоката француза сообщает ТАСС.

По решению суда, француза освободили от наказания, поскольку он содержался под стражей. Сехили был освобожден в зале суда сразу после окончания заседания.

Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы, совершал велотур от Лиссабона до Владивостока. Спортсмен пояснил, что хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Владивосток должен был стать конечной точкой, так как там завершил свой тур предыдущий рекордсмен.

7 сентября его задержали и отправили в СИЗО.

