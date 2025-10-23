Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:53, 23 октября 2025Силовые структуры

Арестованного французского велосипедиста признали виновным и освободили в зале суда

В Приморье отпустили нарушившего границу французского велосипедиста Сихили
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Приморье суд признал ранее арестованного французского велосипедиста Софиана Сихили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему 50 тысяч рублей штрафа. Об этом со ссылкой на адвоката француза сообщает ТАСС.

По решению суда, француза освободили от наказания, поскольку он содержался под стражей. Сехили был освобожден в зале суда сразу после окончания заседания.

Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы, совершал велотур от Лиссабона до Владивостока. Спортсмен пояснил, что хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Владивосток должен был стать конечной точкой, так как там завершил свой тур предыдущий рекордсмен.

7 сентября его задержали и отправили в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

    Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

    Страны ЕС переругались из-за российских активов

    Арестованного французского велосипедиста признали виновным и освободили в зале суда

    К Волчанску перебросили личный состав спецрот ВСУ

    В Молдавии открыли кладбище пособников Гитлера

    Российскую школьницу более пяти часов удерживали в магазине по одной причине

    Бывший премьер Украины объяснил отсутствие массовых выступлений в Одессе

    В российском регионе выросло число отравившихся едой

    Уехавшая на гастроли Верка Сердючка заработала Зеленскому сотни миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости