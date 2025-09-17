Раскрыты условия содержания французского велосипедиста в российском СИЗО

В ОНК сообщили, что французский велосипедист Сехили находится в СИЗО Уссурийска

Французский велосипедист Софиан Сехили, взятый под стражу за незаконное пересечение границы, находится в СИЗО Уссурийска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимира Найдина.

Он рассказал, что иностранец помещен в двухместную камеру, где есть двухъярусная кровать, телевизор и чайник, необходимая посуда. Его кормят три раза в день, однако еда, по словам Сехили, непривычна для него. Также он попросил передать ему кофе. На содержание велосипедист не жалуется.

Русского языка Сехили не знает, у него возникли сложности при общении с адвокатом, поэтому ему помогли найти нового. Через него иностранец связывается с семьей.

О задержании Сехили стало известно 6 сентября. Он пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Въехать на территорию России он попытался дважды — сначала из Грузии, но покинул РФ в Астраханской области, продолжив путешествие по территории Казахстана, Таджикистана и Монголии, а после заехал во Владивостоке.