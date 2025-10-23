Мир
Захарова поинтересовалась потраченной США на Зеленского суммой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на фоне продолжающегося шатдауна американского правительства поинтересовалась суммой, потраченной Соединенными Штатами на поддержку украинского президента Владимира Зеленского. Она высказалась об этом в своем Telegram-канале.

«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на "коробки с питанием"?» — задалась дипломат вопросом, прикрепив ссылку на новость и видео, где американские федеральные служащие выстраиваются в очередь за бесплатной едой в связи с шатдауном.

Шатдаун в США официально начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования системы здравоохранения.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп побил рекорд по общей продолжительности приостановок работы федерального правительства среди других американских лидеров. Трамп побил рекорд экс-президента США Джимми Картера, при котором правительство переживало шатдауны в общей сложности на протяжении 56 дней.

