Мир
17:10, 23 октября 2025Мир

Трамп побил рекорд

Axios: Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп побил рекорд по общей продолжительности приостановок работы федерального правительства (шатдаунов) среди других американских лидеров. Об этом сообщило издание Axios.

«При Трампе страна прошла через 57 дней приостановки работы правительства за два президентских срока. Из них 36 дней пришлись на период его первого срока», — утверждается в публикации.

Таким образом, американский лидер побил рекорд экс-президента США Джимми Картера, при котором правительство переживало шатдауны в общей сложности на протяжении 56 дней. Третье место занял бывший глава Белого дома Билл Клинтон с 29 днями приостановки работы правительства.

Ранее Трамп высказался в пользу открытия музеев в Вашингтоне, которые не работают из-за шатдауна.

Шатдаун в США официально начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования системы здравоохранения.

.
