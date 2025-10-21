Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:10, 21 октября 2025Мир

Трамп предложил открыть музеи в Вашингтоне

Трамп предложил открыть музеи в Вашингтоне, несмотря на шатдаун
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался в пользу открытия музеев в Вашингтоне, которые сейчас не работают из-за шатдауна в США. Об этом политик упомянул на мероприятии в Белом доме, пишет РИА Новости.

Большое количество музеев в Вашингтоне являются частью федерального правительства. Они открыты для публики бесплатно. По той же причине они оказались затронуты шатдауном.

«Туристы не могут посещать музеи в Вашингтоне. У нас теперь красивые и безопасные улицы, но музеи не открыты. Наверное, нам просто стоит их открыть», — подчеркнул Трамп.

Накануне сообщалось, что верхняя палата Конгресса США в одиннадцатый раз за последние недели отклонила предложенный республиканцами законопроект о финансах для федерального правительства. Документ поддержали 50 сенаторов, 43 высказались против.

Шатдаун в США официально начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий демократов и республиканцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    В НАТО подтвердили встречу Рютте и Трампа

    В ЕК объяснили кредит для Украины под активы России

    В российском баре пожаловались на семидневный потоп

    Украинские дроны-камикадзе атаковали подстанцию в российском регионе

    В Венгрии продлили чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине

    Рютте прибудет в Вашингтон с необъявленным визитом

    Названо число внесенных в базу «Миротворца» малолетних детей

    Трамп предложил открыть музеи в Вашингтоне

    Ущерб от ограбления Лувра подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости