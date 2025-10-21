Мир
04:11, 21 октября 2025

Сенат США в 11 раз отклонил законопроект о финансировании правительства

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Верхняя палата Конгресса США 20 октября в одиннадцатый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект о финансах для федерального правительства. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 50 сенаторов, 43 высказались против. Для одобрения законопроекта нужны 60 голосов. Как отметил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, это самая продолжительная полная приостановка работы правительства за всю историю.

Шатдаун в США официально начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования здравоохранения. Теперь множество госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а сотрудникам экстренных служб придется работать бесплатно.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что шатдаун в стране будет непродолжительным. По его словам, некоторые демократы уже сдают позиции.

