Звезда «Кривого зеркала» рассказал о скандалах в проекте

Юморист Церишенко заявил, что у артистов «Кривого зеркала» были скандалы

Известный российский актер и юморист, участник телепроекта «Кривое зеркало» Михаил Церишенко рассказал о скандалах в программе. Об этом он вспомнил в передаче писательницы Татьяны Устиновой «Мой герой» на канале ТВЦ, запись доступна на Rutube.

По словам Церишенко, номера артисты придумывали вместе с авторами. «Были там у нас даже всяко-разно скандалы, потому что, не мне вам рассказывать, когда автора правят, автору больно», — заявил артист. Он назвал выступления в «Кривом зеркале» результатом коллективного творчества.

Также юморист добавил, что ему нравилось работать в «Кривом зеркале», пока у участников «еще не прошел запал». «Все же проекты когда-то приходят к своему финалу. Вот и этот тоже закончился», — заключил актер.

Ранее другой участник «Кривого зеркала» Михаил Вашуков рассказал, что его не взяли в КГБ. По его словам, у артиста обнаружили проблемы со здоровьем.