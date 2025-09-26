Интернет и СМИ
09:44, 26 сентября 2025Интернет и СМИ

Звезду «Кривого зеркала» не взяли в КГБ

Юморист Вашуков заявил, что его не взяли в КГБ из-за проблем со здоровьем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Николай Бандурин и Михаил Вашуков (слева направо)

Николай Бандурин и Михаил Вашуков (слева направо). Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Globallookpress.com

Известный российский куплетист, участник юмористического проекта «Кривое зеркало» Михаил Вашуков заявил, что его не взяли в КГБ из-за проблем со здоровьем. Об этом он рассказал в программе «Мой герой» на канале ТВЦ, выпуск доступен на Rutube.

Вашуков отметил, что мог попасть в КГБ после службы в армии, во время которой он был делопроизводителем батальона. «Меня даже вызывали после армии на Литейный, 4 (в Санкт-Петербургеприм. «Ленты.ру»), в КГБ. Но я не прошел», — заявил юморист. По его словам, проблема заключалась в том, что из-за частой стрельбы во время службы у него стал хуже видеть правый глаз.

Звезда «Кривого зеркала» добавил, что после армии вернулся работать на завод на должность монтажника радиоаппаратуры.

Ранее коллега Вашукова по дуэту Николай Бандурин высказался о конфликтах с ним. Бандурин отметил, что юмористы не ссорились из-за денег.

.
