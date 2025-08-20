Интернет и СМИ
12:52, 20 августа 2025

Звезда «Кривого зеркала» высказался о конфликтах с коллегой по дуэту

Юморист Бандурин заявил, что у них с Вашуковым не было конфликтов из-за денег
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Николай Бандурин (слева) и Михаил Вашуков (справа)

Николай Бандурин (слева) и Михаил Вашуков (справа). Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ

Звезда юмористической программы «Кривое зеркало» Николай Бандурин высказался о конфликтах с коллегой по дуэту Михаилом Вашуковым. В сюжете для «Пятого канала» юморист заявил, что у них не было разногласий из-за денег.

В сюжете утверждалось, что из-за того, что концертным директором дуэта куплетистов стала жена Бандурина, юморист зарабатывал больше своего коллеги. «У нас было всего поровну: детей, машин, квартир, собак. Поэтому, если бы кто-то кого-то обкрадывал, я думаю, у нас не было бы такого паритета», — констатировал он.

При этом причин, по которым распался их с Вашуковым дуэт, Бандурин не озвучил.

Дуэт куплетистов Бандурина и Вашукова существовал с 1983 года. Они выступали с музыкальными номерами в многочисленных юмористических передачах, в том числе «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и других. В 1998 году юмористы вместе вели международный музыкальный фестиваль «Славянский базар». В 2001 году они получили звание заслуженных артистов России. В 2006 году дуэт распался, Бандурин стал выступать один.

