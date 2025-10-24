Ценности
15:49, 24 октября 2025Ценности

Боня получила необходимый для ее свидания с мужчиной роскошный подарок

Блогерша Виктория Боня похвасталась подаренным ей кольцом с розовым бриллиантом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня получила необходимый для ее свидания с мужчиной роскошный подарок. Об этом она сообщила в своем Telegram-аккаунте и в сторис на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость похвасталась на камеру кольцом с массивным розовым бриллиантом, надетым на палец. При этом она отметила, что получила украшение в качестве презента.

В свою очередь, в феврале инфлюэнсерша назвала данное ювелирное изделие условием похода на свидание. «Первому, кто подарит мне кольцо с розовым бриллиантом, я скажу "да"», — заявила она.

Ранее в октябре Виктория Боня подала в суд на 19-летнюю невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу из-за обвинений в проституции.

.
