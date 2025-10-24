Ценности
16:20, 24 октября 2025Ценности

Изменившееся лицо Кары Делевинь смутило фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @caradelevingne

Внешность британской супермодели и актрисы Кары Делевинь на новом фото смутила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость поделилась кадрами с гала-вечера в Музее кино Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Она предстала перед камерами в серебристом блестящем макси-платье без рукавов и с открытой спиной. При этом манекенщица уложила волосы в гладкий пучок, нанесла на губы коричневую помаду и продемонстрировала наращенные ресницы.

В свою очередь, поклонники обратили внимание на изменившееся лицо модели. «Что-то не так. Я не узнал Кару», «Ее лицо выглядит по-другому», «Это филлеры. Они сильно ее изменили», «Почему ты скорректировала лицо? Твоя красота была неповторимой. Сейчас ты выглядишь как все девушки в наше время», «Зачем тебе филлеры? Ты была идеальна», — заявили юзеры.

В октябре американскую актрису Скарлетт Йоханссон заподозрили в приеме «Оземпика» из-за внешности на новых фото.

