08:51, 24 октября 2025Бывший СССР

Киев перебросил батальон БПЛА на сумское направление из-за нехватки пехоты

РИА Новости: Командование ВСУ перебросило батальон БПЛА на сумское направление
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило батальон БПЛА на сумское направление из-за нехватки пехоты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В условиях катастрофической нехватки пехоты командование ВСУ для удержания позиций применяет тактику массового использования дронов», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что переброшен был 419-й отдельный батальон БПЛА для увеличения количества ударов FPV-дронов на указанном участке фронта.

Ранее стало известно, что заградотряд Нацгвардии Украины уничтожил группу солдат 144-й бригады ВСУ при попытке отступить с позиций в Харьковской области. По отступающим украинским военным работали как снайперы, так и беспилотники.

