12:47, 24 октября 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду до конца октября

Синоптик Позднякова: До конца октября погода будет пасмурной и дождливой
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Солнечных деньков до конца октября в Москве не предвидится. Своим прогнозом с изданием RT поделилась ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По сведениям синоптика, вплоть до ноября погода в столице будет пасмурной и дождливой. Атлантические циклоны, накрывающие Московский регион, принесут не только тепло, но и осадки — за это время в мегаполисе выпадет около 20 миллиметров дождевой воды. Дожди ожидаются разной интенсивности. Из-за низкой облачности в Москве возобновятся и туманы. Воздух в дневные часы прогреется до плюс 10 градусов, добавила Позднякова.

Погода и в начале ноября не будет для москвичей расслабляющей. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Следующий месяц начнется со смешанных осадков. Дождь со снегом накроет и Северную столицу, добавил он.

Настоящая зима в столице начнется не раньше второй половины ноября. Именно тогда в городе может сформироваться устойчивый снежный покров. Еще вероятнее это случится только в конце ноября — начале декабря.

