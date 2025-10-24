На Западе оценили ответ России на возможную конфискацию активов

Франкен: Ответ России на конфискацию активов будет очень болезненным для Запада

Если на Западе конфискуют российские активы, ответ Москвы на это действие станет очень болезненным для ряда европейских стран и США. Об этом заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен в соцсети Х.

«[Президент РФ Владимир] Путин никогда не откажется от этих миллиардов. Он расценит это как акт войны и нанесет серьезный удар по Бельгии. Это будет больно. Очень больно», — написал бельгийский министр.

По его словам, в качестве ответных мер Россия может конфисковать 200 миллиардов активов запада, которые находятся в РФ. Сумма включает не только средства Бельгии, но также США, Германии и Франции.