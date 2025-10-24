Мир
23:08, 24 октября 2025

На Западе оценили ответ России на возможную конфискацию активов

Франкен: Ответ России на конфискацию активов будет очень болезненным для Запада
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Если на Западе конфискуют российские активы, ответ Москвы на это действие станет очень болезненным для ряда европейских стран и США. Об этом заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен в соцсети Х.

«[Президент РФ Владимир] Путин никогда не откажется от этих миллиардов. Он расценит это как акт войны и нанесет серьезный удар по Бельгии. Это будет больно. Очень больно», — написал бельгийский министр.

По его словам, в качестве ответных мер Россия может конфисковать 200 миллиардов активов запада, которые находятся в РФ. Сумма включает не только средства Бельгии, но также США, Германии и Франции.

