22:15, 24 октября 2025

На Западе заявили о «последнем акте» битвы за Красноармейск

Seznam zprávy: Битва за Красноармейск приближается к последнему акту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Армия России удерживает инициативу в зоне специальной военной операции (СВО), в связи с чем Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре могут потерять Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает чешское издание Seznam zprávy.

«Российские Вооруженные силы продолжают пользоваться своим преимуществом и удерживают явную инициативу. (...) К последнему акту, (...) по всей видимости, подошла битва за город Красноармейск», — отмечается в статье.

Как утверждает Seznam zprávy, критическая ситуация, в которой оказались украинские войска, обусловлена более глубокой и системной проблемой ВСУ — острым дефицитом кадров.

Ранее пленный украинский военнослужащий Игорь Стеблянка сообщил, что командование ВСУ готовится сдать Красноармейск. По его словам, основную часть сил украинское командование выводит в Днепропетровскую область, а в городе удерживают оборону в основном мобилизованные.

