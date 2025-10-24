Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:00, 24 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названа останавливающая ВСУ от дальнобойных ударов ракетами проблема

Полковник Литовкин: У ВСУ проблемы со средствами запуска дальнобойных ракет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже обладают оружием, способным наносить удары вглубь территории России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. От массовых ударов, по его словам, Украину останавливают проблемы с самолетами.

«У Украины уже есть и французские Storm Shadow, и немецкие Taurus, судя по всему, тоже есть. Но запускать их могут только с самолетов, с таких как американские F-16, французские Mirage. Наземных средств запуска нет, — объяснил полковник. — Украина также пытается создать свои ракеты, но пока ничего не получается».

В арсенале ВСУ, по оценке Литовкина, уже достаточно дальнобойных ракет. От их массового применения, как он считает, Украину останавливают не столько ограничения Запада, сколько дефицит носителей.

«Им не хватает авиации. Если поднимается F-16 — мы его сразу сбиваем. Также российские военные регулярно уничтожают аэродромы, на которых могут базироваться истребители — это видно из сводок Минобороны», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент России Владимир Путин пригрозил «серьезным, если не ошеломляющим» ответом РФ в случае удара крылатыми ракетами Tomahawk по территории страны. «Пусть они об этом подумают», — сказал он. Глава государства подчеркнул, что диалог всегда будет лучше любой конфронтации, «тем более войны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа останавливающая ВСУ от дальнобойных ударов ракетами проблема

    Россиянам помогут заработать

    Вероятность начала военной операции США в Венесуэле оценили

    Трампу дали совет перед будущей встречей с Путиным

    ЦБ заявил об ускорении роста цен в России

    Москвичку удалили из домового чата из-за статуса иноагента

    Легенду киевского «Динамо» арестовали в Польше

    Новость о застрявших на горе в Непале россиянах опровергли

    Зеленский встретился с королем

    Российские школьники избили сверстника и заставили извиняться на коленях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости