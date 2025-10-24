Полковник Литовкин: У ВСУ проблемы со средствами запуска дальнобойных ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже обладают оружием, способным наносить удары вглубь территории России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. От массовых ударов, по его словам, Украину останавливают проблемы с самолетами.

«У Украины уже есть и французские Storm Shadow, и немецкие Taurus, судя по всему, тоже есть. Но запускать их могут только с самолетов, с таких как американские F-16, французские Mirage. Наземных средств запуска нет, — объяснил полковник. — Украина также пытается создать свои ракеты, но пока ничего не получается».

В арсенале ВСУ, по оценке Литовкина, уже достаточно дальнобойных ракет. От их массового применения, как он считает, Украину останавливают не столько ограничения Запада, сколько дефицит носителей.

«Им не хватает авиации. Если поднимается F-16 — мы его сразу сбиваем. Также российские военные регулярно уничтожают аэродромы, на которых могут базироваться истребители — это видно из сводок Минобороны», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент России Владимир Путин пригрозил «серьезным, если не ошеломляющим» ответом РФ в случае удара крылатыми ракетами Tomahawk по территории страны. «Пусть они об этом подумают», — сказал он. Глава государства подчеркнул, что диалог всегда будет лучше любой конфронтации, «тем более войны».