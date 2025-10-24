Россия
13:01, 24 октября 2025

Песков объяснил обещание Путина об ошеломляющем ответе на попытки ударов ВСУ

Песков: Путин обещал ошеломляющий ответ не только на поставки Tomahawk
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин обещал ошеломляющий ответ не только на поставки ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Вы неправильно сказали: [ошеломляющим ответ будет] не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чем говорил президент», — сказал он.

Также он назвал заявление Путина красноречивым и исчерпывающим.

Ранее президент России Владимир Путин пригрозил «серьезным, если не ошеломляющим» ответом РФ в случае удара крылатыми ракетами Tomahawk по территории страны. «Пусть они об этом подумают», — сказал он. Глава государства также подчеркнул, что диалог всегда будет лучше любой конфронтации, «тем более войны».

