Раскрыт размер ущерба от управления российским городом его экс-мэра

Экс-мэр Ростова-на-Дону Логвиненко нанес ущерб городу в размере 47 млн рублей

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко нанес городу многомиллионный ущерб. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2020 году Логвиненко вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате он причинил бюджету ущерб, который превысил 47 миллионов рублей.

Логвиненко стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 286 УК РФ. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании экс-мэра сообщалось ранее.