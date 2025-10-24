Холостого экс-мэра российского города повезли на допрос

Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко задержали по делу о превышении полномочий

Сотрудники ФСБ задержали бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Экс-чиновника доставили на допрос в региональное управление Следственного комитета России, добавляет «Коммерсантъ». Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Логвиненко ушел в отставку в январе текущего года. У него трое детей, но официально он не женат, отмечает DonDay.

Его назначили исполняющим обязанности главы Ростова-на-Дону в апреле 2019 года после досрочного ухода в отставку предшественника Виталия Кушнарева. 22 октября 2019 года депутаты избрали Логвиненко сити-менеджером города, а 28 января 2025 года гордума приняла его отставку.

Кушнарева, занимающего пост замгубернатора и министра транспорта Ростовской области, задержали в ноябре 2024 года. Он находится в СИЗО по уголовному делу о взятке.