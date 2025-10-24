Мир
10:39, 24 октября 2025Мир

Си Цзиньпин посетит Южную Корею для участия в саммите АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Южную Корею для участия в саммите АТЭС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая.

Китайский лидер прибудет в страну с государственным визитом 30 октября по приглашению президента республики Ли Чжэ Мёна. Он посетит южнокорейский город Кёнджу для участия в 32-й встрече АТЭС. Дата окончания визита председателя КНР назначена на 1 ноября.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп и глава Китая проведут встречу в Южной Корее. Саммит состоится 30 октября, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

До этого журналисты агентства Bloomberg выяснили, что Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином варианты завершения конфликта на Украине.

    Все новости