17:33, 24 октября 2025Интернет и СМИ

Сообщения о пожаре на Смоленской ТЭЦ-2 опровергли

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В сети распространилась информация о том, что украинские дроны якобы атаковали Смоленскую ТЭЦ-2, после чего на объекте вспыхнул мощный пожар. Однако центр управления регионом Смоленской области опроверг это.

В ЦУР области заявили, что сообщения в соцсетях о возгорании на ТЭЦ-2 в Смоленске являются фейком, распространяемым центром информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО). Об этом сообщило РИА Новости.

Также в центре управления регионом отметили, что Смоленская ТЭЦ-2 работает на экологичном природном газе, поэтому дым из труб всегда белый.

«Этот "дым" — штатный технологический процесс, который контролирует оперативный персонал станции», — говорится в сообщении.

Информация о том, что украинские дроны якобы атаковали Смоленскую ТЭЦ-2, не получила распространения в российских медиа. Сообщение ЦУР с опровержением же опубликовало несколько ведущих российских СМИ, в том числе «Царьград».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

