Уходящий в армию Macan выставил на продажу свой BMW

Уходящий в армию рэпер Macan выставил на продажу свой BMW за 10,5 млн рублей
Карина Черных
Карина Черных

Скриншот: «Авто.Ру»

Уходящий в армию рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, выставил на продажу свой автомобиль за десятки миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авто.ру».

Речь идет о черном BMW M5 2020 года выпуска. Согласно информации на платформе, машина находится в хорошем состоянии и полностью обслужена. Ее пробег составляет чуть больше 70 тысяч километров. В комплектацию спортивного седана включены 60 опций, а мощность двигателя рассчитана на 625 лошадиных сил. За продажу автомобиля рэпер планирует выручить 10,5 миллиона рублей.

«Легендарная BMW M5 Competition артиста Macan. Тот самый автомобиль, знакомый поклонникам рэпера по клипам и воспетый в Asphalt 8, теперь можно купить», — гласит описание на сайте.

6 октября Macan объявил, что отправляется служить в армию. Музыкант пояснил, что получил повестку, и призвал не верить информации о своем задержании.

