Уровень доверия россиян Путину изменился

ВЦИОМ: Президенту Путину доверяют 77,8 процента россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77,8 процента россиян. Об изменении уровня доверия главе государства следует из данных аналитического центра ВЦИОМ, они опубликованы на его сайте.

Ранее 79 процентов опрошенных заявляли, что верят Путину. Тогда опрос проводился с 3 по 5 октября в 97 населенных пунктах 51 региона России.

Согласно последним социологическим данным, 74,5 процента россиян заявили, что одобряют деятельность Путина, еще 15,6 процента оценили работу Путина негативно. Недоверие к президенту выразили 17,1 процента граждан против 77,8 процента тех, кто доверяет.

ВЦИОМ проводил опрос населения с 13 по 19 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет с помощью телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что уровень доверия россиян президенту стабильно высокий. Это, по его словам, говорит об одобрении людьми действий президента, а также о том, что при наличии неизбежных проблем люди чувствуют на себе результаты работы Путина.