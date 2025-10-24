Россия
12:13, 24 октября 2025

В России отреагировали на желание Японии заключить мирный договор

Депутат Чепа: Мирный договор с Японией необходимо подписать
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: tawatchai07 / Freepik

Подписание мирного договора с Японией необходимо в исторической перспективе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он выразил надежду на то, что это произойдет при новом премьере страны.

«Договор не подписан уже десятки лет, хотя говорили об этом много. Договор необходимо подписать, исторически он должен быть подписан. Мы слышали от многих премьеров Японии, что они собираются это сделать. Но каждый раз по каким-то причинам подписание откладывалось», — напомнил Чепа.

Он заметил, что у России и Японии сегодня не самые простые отношения, но несмотря на это, на давление со стороны Запада, страна продолжает заявлять о своих интересах в поставке энергоресурсов, других вариантах сотрудничества с Москвой.

«Хотелось бы выстроить отношения с нашей соседской страной. Это было бы важно для нашего дальневосточного региона и для страны в целом», — заключил депутат.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что страна намерена заключить мирный договор с Россией. Она отметила непростой характер отношений с Москвой, но подчеркнула, что курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему и заключить мир.

