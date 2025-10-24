Мир
03:31, 24 октября 2025Мир

В США сочли стремление Зеленского вернуть территории пустой надеждой

Херш: В США считают пустой надеждой стремление Зеленского вернуть территории
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

В США считают пустой надеждой стремление президента Украины Владимира Зеленского вернуть территории. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на анонимного чиновника. Комментарий опубликован на платформе Substack.

«Владимир Зеленский, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, настаивал, как он и делал на протяжении всей истории мирных переговоров с Россией, что он не изменит, как выразился в беседе со мной американский чиновник, "своей давней позиции сохранять пустую надежду и цели "вернуть всю Украину"», — написал Херш.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатическому урегулированию кризиса, но не ценой территорий. Он вновь акцентировал внимание на желании прекратить огонь до начала переговоров по урегулированию военных действий.

21 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил невозможность полного прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что такое решение не искоренит суть проблемы, а поспособствует забвению первопричин.

