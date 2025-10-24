Бывший СССР
Зеленский высказался об остановке украинского конфликта без США

Зеленский: Украина и партнеры не ищут способ остановить конфликт без США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Киев и его партнеры не рассматривают способы остановки конфликта без участия США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Интерфакс-Украина».

«Итак, во-первых, мы не планируем, не ищем способа (...) как закончить эту войну без Соединенных Штатов», — высказался он.

Лидеры стран «коалиции желающих» встретились в Лондоне 24 октября, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. В частности, противовоздушную оборону и энергетическую поддержку.

Зеленский также провел двустороннюю встречу с королем Великобритании Карлом III. Переговоры прошли в Виндзорском замке.

