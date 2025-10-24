Зеленский встретился с королем

BBC: Зеленский в Лондоне встретился с королем Великобритании Карлом III

Зеленский в Лондоне встретился с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает BBC («Би-би-си»).

Отмечается, что встреча происходит в Виндзорском замке. Это уже третья встреча украинского лидера и британского монарха за 2025 год.

После встречи украинский лидер вместе с премьер-министром королевства примет участие во встрече «коалиции желающих».

Ранее Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал о шансе на окончание конфликта. По его словам, сейчас у стран есть шанс завершить боевые действия.