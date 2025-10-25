19-летнюю невесту Лепса обвинили в распаде семьи артиста

19-летняя невеста Лепса Киба ответила на обвинения, что увела артиста из семьи

19-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба ответила на обвинения в том, что увела народного артиста России из семьи и стала причиной его развода с Анной Шаплыковой. Ее цитирует StarHit.

«Я никак не причастна к разводу Гриши и к распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной (не в первый раз слышу подобное), считаю, что это низко. На такое может пойти лишь вызывающая жалость и падшая женщина!» — заявила Киба.

Невеста Лепса подчеркнула, что ее появление в жизни певца случилось спустя два года после его развода с Шаплыковой.

Ранее Аврора Киба в соцсетях сравнила мужа с костью. До этого девушка снова назвала себя женой артиста. При этом на данный момент Лепс не давал каких-либо комментариев по поводу их отношений, поэтому неизвестно, вступила ли пара в брак.