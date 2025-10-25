Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:11, 25 октября 2025Культура

19-летнюю невесту Лепса обвинили в распаде семьи артиста

19-летняя невеста Лепса Киба ответила на обвинения, что увела артиста из семьи
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

19-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба ответила на обвинения в том, что увела народного артиста России из семьи и стала причиной его развода с Анной Шаплыковой. Ее цитирует StarHit.

«Я никак не причастна к разводу Гриши и к распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной (не в первый раз слышу подобное), считаю, что это низко. На такое может пойти лишь вызывающая жалость и падшая женщина!» — заявила Киба.

Невеста Лепса подчеркнула, что ее появление в жизни певца случилось спустя два года после его развода с Шаплыковой.

Ранее Аврора Киба в соцсетях сравнила мужа с костью. До этого девушка снова назвала себя женой артиста. При этом на данный момент Лепс не давал каких-либо комментариев по поводу их отношений, поэтому неизвестно, вступила ли пара в брак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа точная дата завершения украинского конфликта

    В России отреагировали на удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища

    Названы неожиданные способы поставки наркокартелями кокаина в Европу

    Депутатов российского региона обвинили в смерти десятилетнего ребенка

    Украинская оборона на юге Красноармейска рухнула

    В России создали магнит для чумы

    Названы подробности о подравшихся лопатами мигрантах в Москве

    Звезда «Универа» объяснил решение вернуться в сериал страхом порчи

    В России ужесточат одну статью Уголовного кодекса

    Полиция установит обстоятельства драки с палками и лопатами в московском ЖК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости