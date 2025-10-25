Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за аэростатов

Аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в направлении аэропорта. Об этом говорится в сообщении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Решение ввести ограничения в воздушном пространстве связаны с движением одного или более аэростатов в направлении аэропорта Вильнюса», — говорится в сообщении.

Ранее Литва закрыла пограничные пункты на границе с Белоруссией после инцидента с метеозондами контрабандистов в своем воздушном пространстве. Как сообщил директор национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, решение будет пересмотрено лишь после открытия аэропорта столицы республики — Вильнюса. Других подробностей он не привел.