13:31, 25 октября 2025Культура

Легендарный режиссер обеднел и начал продавать личные вещи

Обедневший режиссер Фрэнсис Форд Коппола выставил на продажу дизайнерские часы
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cinzia Camela / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола, автор культовых картин «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», решил выставить на аукцион несколько предметов из своей личной коллекции из-за нехватки денег. Об этом пишет The New York Times.

Одним из основных лотов будут часы, которые он разработал сам в 2014 году в сотрудничестве с компанией F.P. Journe. «Мне нужны деньги, чтобы удержаться на плаву», — объяснил свое решение кинематографист.

В сентябре 2024 года состоялась премьера фильма Копполы «Мегалополис», проект в значительной степени финансировался за счет его собственных средств, однако картина не окупилась — кассовые сборы составили всего 14,4 миллиона долларов при потраченных более 100 миллионов долларов.

«Многие мои фильмы со временем окупаются», — заявил Коппола, приведя в пример фильм «Апокалипсис сегодня», который тоже вогнал его в долги, но за несколько десятилетий собрал в прокате 150 миллионов долларов.

В марте Фрэнсис Форд Коппола заявил, что у него нет денег на новые фильмы. Режиссер сообщил, что бюджет его следующей картины будет ограничен из-за оглушительного провала «Мегалополиса».

