04:03, 25 октября 2025

Мэр Москвы сообщил о еще двух сбитых на подлете к столице БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации системой ПВО пяти летевших к Москве БПЛА за ночь
Фото: MOD Russia / Globallookpress

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении за ночь еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на российскую столицу. Об этом Собянин написал в субботу, 25 октября, в своем канале в мессенджере MAX.

На месте падения обломков БПЛА в настоящее время работают специалисты экстренных служб, добавил мэр. В общей сложности были ликвидированы пять вражеских беспилотников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео отражения атак украинских БПЛА. На кадрах видны моменты отражения атак при помощи стрелкового оружия и других беспилотников.

