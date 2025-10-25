Мэр Москвы сообщил о еще двух сбитых на подлете к столице БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации системой ПВО пяти летевших к Москве БПЛА за ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении за ночь еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на российскую столицу. Об этом Собянин написал в субботу, 25 октября, в своем канале в мессенджере MAX.

На месте падения обломков БПЛА в настоящее время работают специалисты экстренных служб, добавил мэр. В общей сложности были ликвидированы пять вражеских беспилотников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео отражения атак украинских БПЛА. На кадрах видны моменты отражения атак при помощи стрелкового оружия и других беспилотников.