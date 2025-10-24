Россия
Появилось видео отражения множества атак украинских БПЛА на российский регион

Гладков показал видео отражения атак украинских БПЛА на Белгородскую область
Никита Абрамов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Ролик появился в Telegram-канале политика.

«Второй день подряд бойцы ПВО, Министерства обороны, "Барса-Белгород", "Орлана", самообороны, Росгвардии отражают массовый налет беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский район!» — написал он.

На кадрах видны моменты отражения атак при помощи стрелкового оружия и других БПЛА.

В ночь на пятницу, 24 октября, Вооруженные силы Украины выпустили по России свыше сотни беспилотников. По данным оборонного ведомства, всего в течение ночи силы противовоздушной обороны перехватили 111 летательных аппаратов над 13 регионами России и Азовским морем.

