На Украине объявили угрозу дальней баллистики из-за возможного запуска «Орешника»

Александра Синицына
Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине объявили угрозу дальней баллистики, по данным мониторинговых сайтов, это произошло из-за возможного запуска российской ракеты «Орешник». Об этом сообщает украинский ресурс «Зеркало недели» («ЗН») в Telegram-канале.

«Угроза дальней баллистики из Капустного Яра для всей Украины», — говорится в сообщении.

Граждан призвали немедленно отправиться в укрытия.

Как пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские ресурсы, тревога по всей территории республики будет сохраняться в течение следующих 30 минут. «В РФ сейчас проходят ядерные учения. Вероятность запусков "Орешника" реальная», — приводится цитата из украинских каналов в публикации.

В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области и рассказал об испытаниях перспективных образцов вооружений РФ. Также обсуждались вопросы развития ПВО и противодействия беспилотникам.

