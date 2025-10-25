Звезда «Универа» объяснил решение вернуться в сериал страхом порчи

Актер Гогунский заявил, что решил вернуться в сериал «Универ» из-за страха порчи

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», заявил, что решил вернуться в проект из-за страха порчи. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

Артист сказал, что у него не было выбора. «Я всю жизнь играю Кузю. К тому же, мне сказали, что экстрасенсы с канала ТНТ наведут на меня порчу, если мы не вернемся. Поэтому мы увидели, что они творят, испугались и вернулись», — пошутил актер.

Гогунский также ответил на вопрос о том, верит ли он в экстрасенсов. «Вы думаете, я дебил? Конечно, я верю в экстрасенсорику! И если выбор стоит между порчей и быть заложником одной роли, я выберу второе», — добавил он.

Ранее Виталий Гогунский сообщил о появлении в его жизни новой спутницы в хорошем настроении.