Гогунский похвастался хорошим настроением новой возлюбленной

Актер Гогунский сообщил, что у него появилась новая муза в хорошем настроении

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», сообщил о появлении в его жизни новой спутницы в хорошем настроении. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

По словам артиста, сейчас он состоит в отношениях с новой избранницей, у которой «прекрасное настроение». Появление музы звезда «Универа» связал с тем, что всех женщин в плохом настроении он отправил «в сад».

«Умная женщина сразу нашла возможность со мной встретиться и показать, что у нее хорошее настроение», — поделился Гогунский.

Ранее Гогунский заявил, что представительницам противоположного пола следует «идти в сад», если у них плохое настроение. Он также выразил мнение, что во время менструации женщине стоит уйти в отдельную комнату, чтобы не грустить при муже. Позже актер дополнил свои скандальные заявления, назвав неудовлетворенных женщин врагами общества.