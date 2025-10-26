Мир
Фицо прокомментировал планы ЕС по спонсированию Украины

Фицо заявил, что Словакия не намерена участвовать в схемах финансирования Киева
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не намерена участвовать в предложенных Европейским союзом схемах финансирования Украины. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Фицо, он «категорически отвергает» любые финансовые механизмы, цель которых — помочь Киеву покрыть военные расходы или справиться с последствиями конфликта.

Фицо уточнил, что среди рассматриваемых в ЕС вариантов есть и прямые взносы стран-членов, и предоставление кредитных гарантий по займам для Украины. «Украина никогда не сможет вернуть эти деньги», — заявил премьер на пресс-конференции в Братиславе.

Ранее Фицо заявил, что его страна будет противостоять попыткам переписать историю Второй мировой войны, к которым, по его словам, стремятся некоторые политики в Евросоюзе.

