Губернатор Тульской области подтвердил атаку беспилотников и назвал их количество

Миляев: Силы ПВО сбили 26 беспилотников в Тульской области

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Глава Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку беспилотников и назвал их количество. По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией региона 26 украинских дронов.

Губернатор уточнил, что пострадавших нет, здания и инфраструктура не получили повреждений.

Ранее о мощных взрывах над Тульской областью сообщили очевидцы. Местные жители рассказали, что они проснулись от громких звуков около пяти часов утра. Яркие вспышки были видны в небе над Ленинским районом и Заречьем.

