Над российским регионом произошло более десяти мощных взрывов

Shot: Более десяти мощных взрывов произошло над Тульской областью

Более десяти мощных взрывов произошло над Тульской областью, предварительно, в российском регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что они проснулись от громких звуков около пяти часов утра. Яркие вспышки были видны в небе над Ленинским районом и Заречьем.

«По словам очевидцев, сейчас все спокойно, визуально пожаров или каких-либо последствий атаки не наблюдается», — говорится в публикации. Официальной информации на данный момент не поступало.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы ПВО в ночь на 26 октября сбили летящий к столице беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил глава города.

