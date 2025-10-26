Россия
05:11, 26 октября 2025

На подлете к Москве сбили беспилотник

Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице был сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он сообщил в мессенджере MAX.

Собянин уточнил, что беспилотник на подлете к Москве был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил мэр столицы.

В ночь на 25 октября средства ПВО также сбивали летевшие на Москву беспилотники. 24 октября в двух аэропортах Москвы вводили ограничения на полеты — речь идет об авиагаванях Домодедово и Жуковский.

