Лавров высказался о достижении целей России на Украине

Лавров об окончании СВО: Необходимо спасти людей от нацистского режима

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» ответил на вопрос о том, когда Россия скажет, что она достигла целей и закончит спецоперацию (СВО). Глава ведомства отметил, что Москва никогда не меняла своих целей.

«Мы уверены, что необходимо спасти людей от нацистского режима, тех людей, которые всегда были частью русской культуры. Они говорили на русском языке. Они обучали своих детей на русском языке. Они смотрели российские фильмы», — высказался он, отметив, что одной из главных первопричин украинского конфликта является притеснение русскоговорящего слоя населения страны.

При этом первой и основной причиной он назвал НАТО, куда изначально хотели втянуть Украину для последующей постройки военных баз в Крыму на Азовском море, «на пороге» у России.

Для окончания боевых действий в стране сейчас, считает Лавров, необходимо, чтобы там восстановили языковые права, все права национальных меньшинств.

«Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим», — подытожил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская армия должна продолжать специальную военную операцию в соответствии с планами Генштаба.