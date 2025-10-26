Офисным сотрудникам назвали варианты для подработки осенью

Маркетолог Ларионова: Подработать осенью можно в пекарне или кол-центре

Многие офисные сотрудники задумываются о подработке осенью, чтобы компенсировать рост расходов или сформировать резерв к новогодним праздникам, сообщила директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова. Варианты для трудоустройства она назвала в беседе с «Лентой.ру».

К актуальным направлениям для подработки осенью специалист отнесла несколько вакансий. Так, можно устроиться сборщиком заказов и упаковщиком на складах, полагает она. Ларионова отметила, что такая работа не требует специальной подготовки и чаще всего предлагается в вечерник смены, по праздникам или выходным.

Еще один вариант — устроиться курьером. По словам маркетолога, доставка товаров или еды остается одной из самых гибких и высокооплачиваемых подработок. Так, выручка может достигать 8 тысяч рублей за смену. Работать можно выходить в удобное время: вечером или на выходных, а также брать всего пару заказов или целую смену.

Подработать можно также работником торгового зала или мерчендайзером, указала собеседница «Ленты.ру».

«Эти профессии связаны с выкладкой товара, переоценкой и обновлением ценников, где важно быть аккуратным и внимательным. График гибкий: есть смены вечерние, а есть утренние, ставка при этом почасовая от 320 до 500 рублей в час», — уточнила Ларионова.

Некоторые магазины и склады приглашают на помощь к праздникам или в «час пик» пекарей или поваров, добавила специалист. Для этой подработки нужна медицинская книжка и готовность пройти вводный инструктаж, а оплата составляет от 2 до 4 тысяч рублей для опытного работника за смену.

«Еще один вариант — кол-центр. Зачастую это регулярные подработки, которые можно гибко внедрить в свое расписание. Подходят тем, у кого есть компьютер, а из дома выходить не хочется. Нужно быть готовым много общаться и вести коммуникацию. Оплачивается до 2,5 тысячи рублей за смену. Может быть, и выше, если выходить чаще», — рассказала маркетолог.

Устроиться также можно уборщиком. По словам эксперта, преимущество такого вида подработки — короткие смены и минимальная ответственность. Выплата за выход с занятостью 2-3 часа составит минимум 1 тысячу рублей.

