Вынесен вердикт по делу о расправе сценариста «Счастливы вместе» над участником «Дома-2»

Сценариста «Счастливы вместе» признали виновным в расправе над участником «Дома-2»

Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу о расправе сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового над бывшим участником телепроекта «Дом-2» Дмитрием Лукиным. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

9 июня в Измайловском районном суде Москвы коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу. Обсуждение вердикта присяжных заседателей и вынесение приговора назначено на 18 июня.

На заседании подсудимый признал вину и назвал произошедшее самообороной. По его словам, Лукин пришел к нему в гости уже подвыпивший, а затем не переставал употреблять спиртное. Он напал на Берестового, нанес несколько ударов, а затем пошел на него с ножом.

«Я говорил ему: "Остановись, хватит". Он шел на меня как зомби с фразой — "убью"», — вспоминал подсудимый. Осознав угрозу, Берестовой тоже схватил нож и хаотично размахивал им, защищаясь от Лукина.

Эксперты насчитали у Лукина более 50 колото-резаных ран шеи, груди, живота, спины и рук.